Covid, in Campania 28 vittime: crescono intensive e degenze (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 16.977 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 102.720 test molecolari e antigenici esaminati. Il tasso di incidenza è del 16,52%, stabile rispetto al 16,45 di ieri. Il bollettino dell’Unità di crisi segnala 28 decessi, di cui 24 nelle ultime 48 ore e quattro risalenti ai giorni precedenti. In crescita sia l’occupazione delle terapie intensive, che sale a 99 (+6), sia quella dei posti letto in degenza, a quota 1.331 (+13). Covid-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITA’ DI CRISI DELLA REGIONE Campania? Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 16.977 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 10.954 Positivi al molecolare: 6.023 (*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 16.977 i nuovi positivi alin, su 102.720 test molecolari e antigenici esaminati. Il tasso di incidenza è del 16,52%, stabile rispetto al 16,45 di ieri. Il bollettino dell’Unità di crisi segnala 28 decessi, di cui 24 nelle ultime 48 ore e quattro risalenti ai giorni precedenti. In crescita sia l’occupazione delle terapie, che sale a 99 (+6), sia quella dei posti letto in degenza, a quota 1.331 (+13).-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITA’ DI CRISI DELLA REGIONE? Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 16.977 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 10.954 Positivi al molecolare: 6.023 (*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero ...

Advertising

NicolaPorro : ??La follia burocratica ai tempi del #Covid porta al paradosso in stile #Campania. Ecco cosa sta succedendo???? - anteprima24 : ** #Covid, in #Campania 28 vittime: crescono intensive e degenze ** - neifatti : Covid in Campania, 16.977 nuovi positivi - salernotoday : Covid-19: 28 morti e 16.977 nuovi contagi in Campania - PasqualeCacace5 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (20 gennaio 2022) Ecco l’aggiornamento??… -