Covid, il rapporto Gimbe: Calano i casi ma aumentano i decessi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 12-18 gennaio 2022, rispetto alla precedente, una stabilizzazione del numero di nuovi casi (1.243.789 vs 1.207.689, pari a +3%) e un aumento dei decessi (2.266 vs 1.514, pari a +49,7%, di cui 158 riferiti a periodi precedenti). Crescono anche i casi attualmente positivi (2.562.156 vs 2.134.139, +428.017, pari a +20,1%), le persone in isolamento domiciliare (2.540.993 vs 2.115.395, +425.598, pari a +20,1%), i ricoveri con sintomi (19.448 vs 17.067, +2.381, pari a +14%) e, in misura minore, le terapie intensive (1.715 vs 1.677, +38, pari a +2,3%). Il presidente della Fondazione Gimbe Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, dichiara che ‘nell’ultima settimana si è registrata una sostanziale ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il monitoraggio indipendente della Fondazionerileva nella settimana 12-18 gennaio 2022, rispetto alla precedente, una stabilizzazione del numero di nuovi(1.243.789 vs 1.207.689, pari a +3%) e un aumento dei(2.266 vs 1.514, pari a +49,7%, di cui 158 riferiti a periodi precedenti). Crescono anche iattualmente positivi (2.562.156 vs 2.134.139, +428.017, pari a +20,1%), le persone in isolamento domiciliare (2.540.993 vs 2.115.395, +425.598, pari a +20,1%), i ricoveri con sintomi (19.448 vs 17.067, +2.381, pari a +14%) e, in misura minore, le terapie intensive (1.715 vs 1.677, +38, pari a +2,3%). Il presidente della FondazioneIl presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, dichiara che ‘nell’ultima settimana si è registrata una sostanziale ...

Advertising

DSantanche : Rapporto #Oxfam: in due anni #covid i 10 più ricchi al mondo hanno più che raddoppiato loro patrimoni, 163 milioni… - CottarelliCPI : Negli ultimi due anni la spesa sanitaria è esplosa in tutti i paesi avanzati per effetto della crisi Covid. Ma qual… - Ussignur_ : @fedeico_82 PS il virus è già molto buono dall'inizio, è una solenne cazzata. 4M di morti 'con covid' creati con il… - Carmela_oltre : RT @CollotMarta: Dopo il rapporto Oxfam, altri dati pessimi vengono dalla commissione Orlando. E il riferimento è al 2019, pre covid! L'11… - pastore_debora : ?? [#Wealth] Più ricchi e più numerosi. I Paperoni globali si confermano immuni al #Covid che, anzi, fa bene alle lo… -