Cassazione, Csm conferma (a tempo di record) le nomine dei vertici annullate dal Consiglio di Stato. Solo tre contrari: “Mancata riflessione” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Consiglio superiore della magistratura ha confermato Pietro Curzio e Margherita Cassano come primo presidente e presidente aggiunto della Corte di Cassazione, nonostante appena venerdì scorso il Consiglio di Stato avesse annullato le due nomine definendole “manifestamente irragionevoli”. Il plenum (l’organo al completo, presieduto per l’occasione dal capo dello Stato Sergio Mattarella) ha approvato a larghissima maggioranza – 19 favorevoli, tre contrari e tre astenuti – le relazioni della quinta Commissione, competente sugli incarichi direttivi, che lunedì aveva proposto di reiterare le nomine con differenti motivazioni, così da superare le censure del giudice amministrativo, che aveva accolto il ricorso di uno dei candidati esclusi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilsuperiore della magistratura hato Pietro Curzio e Margherita Cassano come primo presidente e presidente aggiunto della Corte di, nonostante appena venerdì scorso ildiavesse annullato le duedefinendole “manifestamente irragionevoli”. Il plenum (l’organo al completo, presieduto per l’occasione dal capo delloSergio Mattarella) ha approvato a larghissima maggioranza – 19 favorevoli, tree tre astenuti – le relazioni della quinta Commissione, competente sugli incarichi direttivi, che lunedì aveva proposto di reiterare lecon differenti motivazioni, così da superare le censure del giudice amministrativo, che aveva accolto il ricorso di uno dei candidati esclusi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Pietro Curzio resta il presidente della Cassazione. Confermata anche Margherita Cassano come presidente aggiunto. M… - ilriformista : La Caporetto della magistratura, con la messa in mora della #Cassazione per la bocciatura della nomina a presidente… - ilriformista : Bocciata la nomina del primo presidente e della vice Cassano per assenza di titoli. I giudici amministrativi bacche… - fattoquotidiano : Cassazione, Csm conferma (a tempo di record) le nomine dei vertici annullate dal Consiglio di Stato. Solo tre contr… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Pietro Curzio resta il presidente della Cassazione. Confermata anche Margherita Cassano come presidente aggiunto. Mattare… -