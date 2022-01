Bong Joon Ho: sta girando il suo prossimo film (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il regista premio Oscar per “Parasite” Bong Joon Ho, sta girando il suo prossimo lungometraggio alla Warner Bros. Chi sarà nel cast del prossimo film di “Bong Joon Ho”? Robert Pattinson, che presto apparirà nei panni del Crociato Incappucciato in “The Batman”, dovrebbe recitare nella storia di fantascienza, un adattamento del romanzo di Edward Ashton “Mickey7”. St. Martin Press Variety riporta che, secondo l’editore del libro St. Martin Press, il thriller cerebrale di alto concetto è meglio descritto come “The Martian” incontra “Dark Matter”. La storia parla di un “sacrificabile” – un impiegato usa e getta in una spedizione umana inviata a colonizzare il mondo di ghiaccio Nifheim – che si rifiuta di lasciare che il suo clone sostitutivo, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il regista premio Oscar per “Parasite”Ho, stail suolungometraggio alla Warner Bros. Chi sarà nel cast deldi “Ho”? Robert Pattinson, che presto apparirà nei panni del Crociato Incappucciato in “The Batman”, dovrebbe recitare nella storia di fantascienza, un adattamento del romanzo di Edward Ashton “Mickey7”. St. Martin Press Variety riporta che, secondo l’editore del libro St. Martin Press, il thriller cerebrale di alto concetto è meglio descritto come “The Martian” incontra “Dark Matter”. La storia parla di un “sacrificabile” – un impiegato usa e getta in una spedizione umana inviata a colonizzare il mondo di ghiaccio Nifheim – che si rifiuta di lasciare che il suo clone sostitutivo, ...

