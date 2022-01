Blessin | le prime parole al Genoa sono una mezza gaffe | Non abbiamo niente da perdere

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Con un messaggio postato sui canali social del club, Alexandersi è presentato come nuovo allenatore del. E le suefanno discutere il tifo rossoblù

Con un messaggio postato sui canali social del club, Alexandersi è presentato come nuovo allenatore del Genoa. E le sue parole fanno discutere il tifo rossoblùDopo essersi presentato alla squadra, impartendo anche ledirettiva di una mentalità tattica che dovrebbe basarsi sul 3 - 5 - 2,tra meno di due giorni potrà fare lo stesso con i suoi ...Ieri l'annuncio a sorpresa del suo ingaggio come nuovo allenatore del Genoa, oggi le prime parole, rilasciate al canale ufficiale del club. "Voglio vincere già questo sabato": si ...L'allievo di Rangnick nell'Academy del Red Bull Lipsia, è considerato dagli addetti ai lavori un "rivoluzionario": calcio d'attacco, moderno, possibilmente con giocatori giovani in grado di tenere rit ...