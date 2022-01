Australian Open 2022 | Gianluca Mager e Lorenzo Musetti escono all’esordio in doppio

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella quarta giornata deglidi tennis si sta completando il primo turno delmaschile: la coppia tutta italiana composta daperde contro quella composta dal tedesco Daniel Altmaier e dal brasiliano Thiago Monteiro (che hanno sostituito gli spagnoli Carlos Alcaraz e Pablo Carreno Busta, ritiratisi dal torneo prima di scendere in campo), vittoriosa per 4-6 6-4 7-6 10-4 in due ore e venti minuti. Nel primo set la coppia italiana si procura una prima palla break nel secondo game, senza sfruttarla, poi nel quinto gioco sono gli azzurri a dover cancellare una chance per il break agli avversari.mancano un’altra occasione per lo strappo nell’ottavo ...