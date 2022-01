Anemia falciforme, esperta, “Crizanlizumab valida alternativa a terapie standard” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Crizanlizumab è un farmaco molto innovativo perché potrebbe aiutare noi medici a gestire anche quei pazienti che hanno fallito o non accettano terapie standard come la idrossiurea/idrossicarbamide (HU/HC)”. Così Lucia De Franceschi, professore associato di Medicina Interna all’Università degli Studi di Verona, ha spiegato le potenzialità di Adakveo® (Crizanlizumab), farmaco per la prevenzione delle crisi vaso-occlusive. Novartis ha annunciato che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ne ha approvato la rimborsabilità. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) “è un farmaco molto innovativo perché potrebbe aiutare noi medici a gestire anche quei pazienti che hanno fallito o non accettanocome la idrossiurea/idrossicarbamide (HU/HC)”. Così Lucia De Franceschi, professore associato di Medicina Interna all’Università degli Studi di Verona, ha spiegato le potenzialità di Adakveo® (), farmaco per la prevenzione delle crisi vaso-occlusive. Novartis ha annunciato che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ne ha approvato la rimborsabilità. L'articolo proviene da Italia Sera.

