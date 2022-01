Alex Belli pubblica un enigma sui social: ecco dove si trova il regalo per Delia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Alex Belli torna a fare delle sorprese ma stavolta non si tratta di bigliettini nascosti per Soleil, ma un regalo per sua moglie Delia: un simbolo del loro amore Alex Belli ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip a dicembre scorso per tornare da sua moglie Delia Duran e al suo lavoro. Peccato però che sua moglie abbia deciso di entrare nella casa più spiata d’Italia al suo posto per ritrovare se stessa e forse recuperare il suo rapporto col marito, col quale – come ha raccontato la modella ai compagni d’avventura – erano solo liti ultimamente, per via del rapporto d’amicizia speciale che l’attore ha instaurato nel loft di Cinecittà con Soleil Sorge, che si è innamorata di lui, come ha svelato a Nathaly Caldonazzo. Alex le aveva ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 20 gennaio 2022)torna a fare delle sorprese ma stavolta non si tratta di bigliettini nascosti per Soleil, ma unper sua moglie: un simbolo del loro amoreha lasciato la casa del Grande Fratello Vip a dicembre scorso per tornare da sua moglieDuran e al suo lavoro. Peccato però che sua moglie abbia deciso di entrare nella casa più spiata d’Italia al suo posto per rire se stessa e forse recuperare il suo rapporto col marito, col quale – come ha raccontato la modella ai compagni d’avventura – erano solo liti ultimamente, per via del rapporto d’amicizia speciale che l’attore ha instaurato nel loft di Cinecittà con Soleil Sorge, che si è innamorata di lui, come ha svelato a Nathaly Caldonazzo.le aveva ...

