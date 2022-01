Agcom, per Dazn tre provvedimenti: c’è il tema indennizzo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono tre i provvedimenti presi dal Consiglio dell’Autorità sulla questione della trasmissione da parte di Dazn delle partite serie A di calcio. Il primo provvedimento riguarda la definizione di parametri di qualità per la fruizione del servizio di diffusione in live streaming delle partite. Sono così stati definiti parametri di qualità oggettivi, soglie e criteri per gli indennizzi da corrispondere in caso di disservizio e si è proceduto alla quantificazione degli stessi. I parametri e le metriche utilizzate per valutare la qualità dell’esperienza di visione – malfunzionamenti nell’accesso alla piattaforma (MAP) ed all’evento (MAE), risoluzione video (Rmin), numero di disconnessioni dall’evento, tempo di freezing totale (TFT) – consentiranno a ciascun abbonato di verificare l’adeguatezza del servizio fruito e, ove ne ricorrano le condizioni, ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono tre ipresi dal Consiglio dell’Autorità sulla questione della trasmissione da parte didelle partite serie A di calcio. Il primo provvedimento riguarda la definizione di parametri di qualità per la fruizione del servizio di diffusione in live streaming delle partite. Sono così stati definiti parametri di qualità oggettivi, soglie e criteri per gli indennizzi da corrispondere in caso di disservizio e si è proceduto alla quantificazione degli stessi. I parametri e le metriche utilizzate per valutare la qualità dell’esperienza di visione – malfunzionamenti nell’accesso alla piattaforma (MAP) ed all’evento (MAE), risoluzione video (Rmin), numero di disconnessioni dall’evento, tempo di freezing totale (TFT) – consentiranno a ciascun abbonato di verificare l’adeguatezza del servizio fruito e, ove ne ricorrano le condizioni, ...

Advertising

wireditalia : Agcom eleva tre provvedimenti contro la società di streaming per le partite della Serie A di calcio, relative anche… - GioFaggionato : Agcom annuncia 3 provvedimenti su #Dazn: obbligo di parametri dello streaming visibili agli utenti per gli indenniz… - Agenparl : AGCOM: PER DAZN TRE PROVVEDIMENTI PER QUALITÀ DEL SERVIZIO, TUTELA DEI CONSUMATORI, INDICI DI ASCOLTO) -… - AgenziaOpinione : AGCOM * TV – CALCIO SERIE “A“: « PER DAZN TRE PROVVEDIMENTI PER, QUALITÀ DEL SERVIZIO – TUTELA DEI CONSUMATORI – IN… - Assocomunicato1 : RT @An_Bion: A marzo previsto il primo rilascio del dato #Auditel di 'Total Audience' su tutti i device. Intanto #Agcom verso una decisione… -