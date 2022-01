Agcom ha deciso: DAZN pagherà per tutti. Rimborsi facili agli abbonati, il calcio in TV sarà quasi gratis (Di venerdì 21 gennaio 2022) E' uscita la delibera Agcom attesa da giorni: scatta per DAZN il procedimento sanzionatorio. La questione più seria per la pay TV è tuttavia il sistema che Agcom impone per verificare la qualità del servizio, che punisce DAZN anche per eventuali problemi di rete.... Leggi su dday (Di venerdì 21 gennaio 2022) E' uscita la deliberaattesa da giorni: scatta peril procedimento sanzionatorio. La questione più seria per la pay TV è tuttavia il sistema cheimpone per verificare la qualità del servizio, che punisceanche per eventuali problemi di rete....

