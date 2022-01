Adriana Volpe una furia contro Sonia Bruganellli “Hai ragione tu, sei …” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non c’è proprio nulla da fare, le due proprio non riescono ad andare d’accordo. Le due opinioniste del Grande fratello vip 6 sin dalle prime puntate del programma sembra abbiano fatto intendere di non andare d’accordo. Ciò nonostante, poi, i due avrebbero tentato per il quieto vivere di superare tutto, ma costantemente in puntata o anche fuori, succede sempre qualcosa che porta le due a discutere. Anche in queste ore è accaduto qualcosa tra le due opinioniste. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, non c’è pace tra le due opinioniste del Gf vip 6 Una cosa l’abbiamo capita in questi lunghi mesi di reality, ovvero che Sonia e Adriana non riescono proprio a sopportarsi. E’ pur vero che si tratta di due donne ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 20 gennaio 2022) TraBruganelli enon c’è proprio nulla da fare, le due proprio non riescono ad andare d’accordo. Le due opinioniste del Grande fratello vip 6 sin dalle prime puntate del programma sembra abbiano fatto intendere di non andare d’accordo. Ciò nonostante, poi, i due avrebbero tentato per il quieto vivere di superare tutto, ma costantemente in puntata o anche fuori, succede sempre qualcosa che porta le due a discutere. Anche in queste ore è accaduto qualcosa tra le due opinioniste.Bruganelli e, non c’è pace tra le due opinioniste del Gf vip 6 Una cosa l’abbiamo capita in questi lunghi mesi di reality, ovvero chenon riescono proprio a sopportarsi. E’ pur vero che si tratta di due donne ...

Advertising

mina_eden : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP Alfonso Signorini rimprovera Adriana Volpe in diretta. Salvo Veneziano interviene sui social: '… - turututiti : @simo_cantatore Devo citare i tuoi e della tua raccomandazione da Adriana volpe che ti segue nei social ? Vuoi che dico di più ? - tvseriefilm : Adriana Volpe o Sonia Bruganelli? Ultimi 60 minuti per votare ?? #gfvip #gfvipparty #jeru #solex - ParliamoDiNews : in un`intervista a `chi`, sonia bruganelli molla un calcione ad adriana volpe - Media e Tv #unintervista #sonia… - Lucignolo1973 : Io le butterei nella casa come nuove concorrenti entrambe #gfvip -