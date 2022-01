Zero-Covid e Capodanno cinese, il regime alla prova (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Pochi voli a disposizione, incentivi economici per non andare in famiglia, nuovi e più lunghi turni al lavoro. Queste sono alcune delle misure che preparano le autorità cinesi per cercare di contenere la diffusione del Covid – specialmente della variante Delta – durante la celebrazione del Capodanno cinese. È tradizione che i lavoratori tornino alle loro città di origine per celebrare insieme ai cari quella che viene considerata la festa più importante per la popolazione cinese. Ma quest’anno, l’appuntamento del 1° febbraio preoccupa particolarmente il governo di Pechino, che dovrà già gestire il rischioso arrivo di molti stranieri per i Giochi Olimpici Invernali 2022. Infatti, è stato già individuato il primo caso di Omicron in città, facendo scattare tutti gli allarmi. La Cina non abbandona la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Pochi voli a disposizione, incentivi economici per non andare in famiglia, nuovi e più lunghi turni al lavoro. Queste sono alcune delle misure che preparano le autorità cinesi per cercare di contenere la diffusione del– specialmente della variante Delta – durante la celebrazione del. È tradizione che i lavoratori tornino alle loro città di origine per celebrare insieme ai cari quella che viene considerata la festa più importante per la popolazione. Ma quest’anno, l’appuntamento del 1° febbraio preoccupa particolarmente il governo di Pechino, che dovrà già gestire il rischioso arrivo di molti stranieri per i Giochi Olimpici Invernali 2022. Infatti, è stato già individuato il primo caso di Omicron in città, facendo scattare tutti glirmi. La Cina non abbandona la ...

