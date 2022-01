Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2022 ore 09:45 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Viabilità DEL 19 GENNAIO 2022 ORE 09.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA GROSSI DISAGI SULLA A1 Roma-NAPOLI PER UN INCIDENTE CON PERDITA DI CARICO, CI SONO 6 KM DI CODA TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE DI NAPOLI. SI CONSIGLIA DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE. PRUDENZA ANCHE PER CHI È IN VIAGGIO SUL TRATTO A1 FIRENZE-Roma, IN QUESTO CASO PER LA PRESENZA DI NEBBIA A BANCHI TRA ORVIETO E ATTIGLIANO. SULLA FLAMINIA, PER TRAFFICO INTENSO, SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO. DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE ANCHE OGGI E DOMANI NELLA CAPITALE STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI NELLA FASCIA VERDE: DALLE 7,30 ALLE 20,30 SI FERMANO LE AUTO A BENZINA EURO 2, MOTO E MOTORINI EURO 0 ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)DEL 19 GENNAIOORE 09.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA GROSSI DISAGI SULLA A1-NAPOLI PER UN INCIDENTE CON PERDITA DI CARICO, CI SONO 6 KM DI CODA TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE DI NAPOLI. SI CONSIGLIA DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE. PRUDENZA ANCHE PER CHI È IN VIAGGIO SUL TRATTO A1 FIRENZE-, IN QUESTO CASO PER LA PRESENZA DI NEBBIA A BANCHI TRA ORVIETO E ATTIGLIANO. SULLA FLAMINIA, PER TRAFFICO INTENSO, SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO. DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE ANCHE OGGI E DOMANI NELLA CAPITALE STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI NELLA FASCIA VERDE: DALLE 7,30 ALLE 20,30 SI FERMANO LE AUTO A BENZINA EURO 2, MOTO E MOTORINI EURO 0 ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Strada chiusa per la potatura dei platani Sul posto è presente un'apposita segnaletica di cantiere con indicazioni sulla viabilità giorno per ... i veicoli che percorrono Via Roma all'incrocio con viale Gramsci avranno l'obbligo di svolta a ...

Aumentano ancora gli stalli a pagamento ... e addirittura in Via Roma (10) , nel quartiere Porta Croce che finora era rimasto immune da questa ... nel passato più o meno recente, di non avere chiare le idee su come gestire le viabilità e i ...

