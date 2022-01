Vecino sempre più lontano dall’addio, ma Marotta punta su Frattesi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Giuseppe Marotta al lavoro per portare Frattesi, giovane centrocampista del Sassuolo, da tempo bramato da Simone Inzaghi e il suo staff, a Milano, già nel corso della prossima stagione. Sensi in viaggio verso la Sampdoria, tuttavia, allontana l’addio di Matias Vecino. Questo è quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport: “L’uruguaiano, almeno per il momento, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Giuseppeal lavoro per portare, giovane centrocampista del Sassuolo, da tempo bramato da Simone Inzaghi e il suo staff, a Milano, già nel corso della prossima stagione. Sensi in viaggio verso la Sampdoria, tuttavia, allontana l’addio di Matias. Questo è quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport: “L’uruguaiano, almeno per il momento, L'articolo

Advertising

AlfredoPedulla : #Sarri vuole #Vecino (anche a zero). Sempre se entro gennaio non accadrà qualcosa tra #Inter e #Lazio o tra #Inter e un altro club - alessio_lento : @mr_kubra @calciomercatoit È vero, ma l'Inter adesso non dà segnali. Se dovesse uscire anche Vecino, oltre a Sensi,… - Gianni67055117 : RT @DucaAndrea85: Se l'Inter decide di rimanere con Vidal (cotto), Gaglia (è Gaglia) e Vecino (completamente fuori), l'Inter si assume un r… - onciccillo : @GiTufano69 @Torrenapoli1 @AIA_it Espulsione di Vecino dopo 20 minuti... Sempre Inter - Juve.. quella famosa... - DucaAndrea85 : Se l'Inter decide di rimanere con Vidal (cotto), Gaglia (è Gaglia) e Vecino (completamente fuori), l'Inter si assum… -