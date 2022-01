UFFICIALE – Nuovo protocollo Covid varato dalla FIGC: le novità (Di mercoledì 19 gennaio 2022) A seguito del Nuovo protocollo Covid-19 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, ufficializzato ieri dalla circolare n. 0000750 del Ministero della Salute, la FIGC ha chiarito quali sono le indicazioni per bloccare un gruppo squadra. Photo: Getty Images Si è deciso che, l’indicazione della rosa sulla quale calcolare la percentuale di positivi per far scattare lo stop è di 25 giocatori: pertanto, in una rosa di 25 giocatori, per raggiungere il 35% di positività nel gruppo atleti, dovranno essere riscontrate nove positività. Di fatti, nel comunicato si evince: “Con il raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del Gruppo Atleti verrà bloccato l’intero gruppo squadra“. Ogni club, dovrà inoltrare la lista del Gruppo Atleti, a mezzo Posta Elettronica Certificata ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) A seguito del-19 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, ufficializzato iericircolare n. 0000750 del Ministero della Salute, laha chiarito quali sono le indicazioni per bloccare un gruppo squadra. Photo: Getty Images Si è deciso che, l’indicazione della rosa sulla quale calcolare la percentuale di positivi per far scattare lo stop è di 25 giocatori: pertanto, in una rosa di 25 giocatori, per raggiungere il 35% di positività nel gruppo atleti, dovranno essere riscontrate nove positività. Di fatti, nel comunicato si evince: “Con il raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del Gruppo Atleti verrà bloccato l’intero gruppo squadra“. Ogni club, dovrà inoltrare la lista del Gruppo Atleti, a mezzo Posta Elettronica Certificata ...

