Tragedia sfiorata sullo scuolabus | Bulloni allentati | un sabotaggio

Advertising

CB_Ignoranza : Tragedia sfiorata in Qatar League. Ousmane Coulibaly si è accasciato a terra di fronte a James Rodriguez, attaccant… - Unachepassavad1 : @milivnkovic @emahincredibile @Manu83449580 Ma certo, pigliamola sul ridere. In fondo tirare in ballo una tragedia… - Manu83449580 : @iam_camilla98 'Football lover' e poi scherza su una tragedia sfiorata del genere - livealifeyouwi8 : Soleil che dopo la tragedia sfiorata continua a tenere quella bottiglia con una mano … #gfvip - Chiara200212 : RT @giul91: Si è sfiorata la tragedia ?? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sfiorata

ilGiornale.it

I giovanissimi passeggeri, per fortuna, non erano più a bordo. Sennò sarebbe potuta finire diversamente, ma in peggio. Attorno allo strano incidente capitato lunedì scorso su uno scuolabus in servizio ...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronacaa Genova, precipita ascensore in un condominio Posted on 5 Giugno 2016 Author ...A Codognè (Treviso) uno scuolabus ha perso le ruote mentre era in movimento. Bulloni allentati, c'è il sospetto del sabotaggio. E spunta un vecchio cartello intimidatorio: "Può rompersi..." ...Era il 2 giugno 2019 e in auditorium a Merate si era sfiorata la tragedia. L'americana della seconda fila di luci, esattamente sopra il palco dove si stava esibendo una scuola di danza, si staccava da ...