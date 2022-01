Sassuolo | Dionisi | «Traguardo storico Scamacca e Raspadori? Ecco dove giocheranno»

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il tecnico delAlessioha commentato la vittoria dei suoi neroverdi in Coppa Italia Alessio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sfida al Cagliari. Le sue parole:– «Siamo contenti. Ci tenevamo. Veniamo da una partita, da una sconfitta contro il Verona. Oggi abbiamo giocato, abbiamo sofferto, abbiamo gestito le forze». VITTORIA – «Vincere aiuta sempre, dà consapevolezza, fiducia. Questava essere di preparazione alla prossima partita contro il Torino. Spero di recuperare qualcuno».– «Mi sento di dire che non andrà via più nessuno. Abbiamo bisogno di Gianluca e Giacomo, così come loro hanno bisogno delper ...

...- Cagliari 1 - 0 In giornata ilha battuto il Cagliari per 1 - 0 negli ottavi di finale di Coppa Italia regalandosi ai quarti la sfida contro i detentori del titolo della Juventus....La squadra disi qualifica in uno storico quarto di finale dove affronterà la Juventus. Coppa ItaliaCagliari, le formazioni ufficiali(4 - 2 - 3 - 1): Pegolo; Muldur, ...Le parole dell'allenatore neroverde dopo la vittoria contro il Cagliari in Coppa Italia Il Sassuolo accede ai quarti di finale di Coppa Italia, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Cagliari di Walte ...Match valido per gli ottavi: la vincente tra Roma e Lecce. Il Sassuolo batte il Cagliari e vola ai quarti di finale: 1-0 con Harroui ...