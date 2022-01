Quirinale | Conte “Non poniamo veti su Draghi”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Nonassolutamente dei. Noi guardiamo soltanto all’interesse del Paese e facciamo valutazioni nell’interesse del Paese e dei cittadini italiani. In questo momento, lo abbiamo già detto, va garantita una continuità dell’azione di governo. Quindi nessun veto, noi non”. Così il presidente del M5S, Giuseppe, ai microfoni del Tg3, sulla possibilità che da parte del Movimento ci sia un veto al nome del premierper il.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

