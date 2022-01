Non solo Diego Costa, la Salernitana prova un altro colpaccio! (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nelle fantasie della Salernitana ci sarebbe spazio per altri colpi di mercato. Diego Costa non è il solo giocatore nelle grazie della squadra campana. Stando alle parole di Alfredo Pedullà, infatti, Burak Yilmaz sembrerebbe un profilo molto gradito da Walter Sabatini. Burak Yilmaz, Salernitana, Sabatini (Photo by FRANCOIS LO PRESTI/AFP via Getty Images)L’attaccante del Lille (con cui si è laureato campione di Francia) è in scadenza di contratto col club francese. Motivo in più per tentare un colpo di mercato in saldo. POTREBBE INTERESSARTI: Milan, c’è la notizia sul futuro di Pellegri! Leggi su rompipallone (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nelle fantasie dellaci sarebbe spazio per altri colpi di mercato.non è ilgiocatore nelle grazie della squadra campana. Stando alle parole di Alfredo Pedullà, infatti, Burak Yilmaz sembrerebbe un profilo molto gradito da Walter Sabatini. Burak Yilmaz,, Sabatini (Photo by FRANCOIS LO PRESTI/AFP via Getty Images)L’attaccante del Lille (con cui si è laureato campione di Francia) è in scadenza di contratto col club francese. Motivo in più per tentare un colpo di mercato in saldo. POTREBBE INTERESSARTI: Milan, c’è la notizia sul futuro di Pellegri!

