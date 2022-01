Nathaly Caldonazzo rischia di essere denunciata | “Ho già pronto un fascicolo”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)potrebbe lasciare il Grande Fratello (mi auguro il più tardi possibile) con una bella diffida come ricordo. A “minacciare” di fargliela è stato Alex Belli durante un collegamento con Casa Chi. Neldei legali dell’attore ci sono finite le parole che laha usato per descriverlo, ovvero “malato di mente narcisista patologico“. Belli un “malato di mente narcisista patologico” per la. L’attore risponde https://t.co/yQmYhDHSGI #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 17, 2022 Ospite a Casa Chi, Alex Belli ha così commentato le parole dell’attrice. “Io sono un galantuomo ed in diretta ho cercato di spiegare ail mio pensiero, ma ho visto che nella notte lei ha rincarato la dose nei miei confronti. Ho già ...