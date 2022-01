Matteo Bassetti, scoppia lo scandalo: “Cosa scrivono nel referto sulla morte”, la scoperta choc (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono parole esplosive quelle pronunciate dal professor Matteo Bassetti ad Agorà, questa mattina. La sua è una vera e propria denuncia sull’inaffidabilità dei dati sui morti di Covid, che in Italia sono superiori alla media europea, nonostante un numero più basso di contagi. Mirta Merlino, la conduttrice della Sette,gli chiede conto dello strano fenomeno sulla mortalità italiana da Covid e Bassetti spiega: “E’ logico, nel modulo con cui si referta la morte di un paziente, se il medico scrive ‘positivo’ al tampone, automaticamente viene classificato come un decesso avvenuto per Covid“. Quindi, se uno muore di infarto e il tampone che gli fanno è positivo, risulta morto di Covid, gli chiedono? E Bassetti: “Certo, è proprio così. Il sistema andrebbe completamente rivisto, ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono parole esplosive quelle pronunciate dal professorad Agorà, questa mattina. La sua è una vera e propria denuncia sull’inaffidabilità dei dati sui morti di Covid, che in Italia sono superiori alla media europea, nonostante un numero più basso di contagi. Mirta Merlino, la conduttrice della Sette,gli chiede conto dello strano fenomenomortalità italiana da Covid espiega: “E’ logico, nel modulo con cui si referta ladi un paziente, se il medico scrive ‘positivo’ al tampone, automaticamente viene classificato come un decesso avvenuto per Covid“. Quindi, se uno muore di infarto e il tampone che gli fanno è positivo, risulta morto di Covid, gli chiedono? E: “Certo, è proprio così. Il sistema andrebbe completamente rivisto, ...

