Macron al Parlamento Ue | «Aborto e tutela dell’ambiente vanno inseriti nella Carta dei diritti fondamentali»

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) «Lae il riconoscimento dell’accesso all’dovrebbero entraredeiche va aggiornata», così il presidente Emmanueldurante la Plenaria deleuropeo per l’inaugurazione del semestre in cui la Francia avrà la presidenza dell’Ue. Una posizione netta che arriva anche poche ore dopo la nomina della nuova presidente deleuropeo Roberta Metsola, eurodeputata del Ppe dichiaratamente antibortista. Nel discorso pronunciato durante l’Assemblea parlamentare, con i due grandi assenti Michel e von der Leyen causa quarantena,ha riservato un pensiero a David Sassoli, «un uomo che credeva in un’Europa sostenuta dai valori che ...

Emmanuelinvia il suo personale messaggio alla nuova presidente deleuropeo, la maltese Roberta Metsola , e lo fa intervenendo proprio alla Plenaria di Strasburgo toccando il tasto dolente ...In Francia il tasso di incidenza tra i bambini si è quasi triplicato in una settimanaalUe: "Aborto e tutela dell'ambiente vanno inseriti nella Carta dei diritti" ...Nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa, Macron favorevole al diritto di proporre leggi per l'unica Istituzione europea eletta dai cittadini ...“Abbiamo la Carta dei diritti fondamentali di 20 anni fa. Quindi dovremmo usare questa Carta per essere più espliciti sulla protezione dell’ambiente e sul riconoscimento del diritto all’aborto”: lo ha ...