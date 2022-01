Il Milan è pronto a chiudere per l’attaccante: le cifre dell’accordo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Milan sembra intenzionato ad anticipare l’acquisto a titolo definitivo di Pietro Pellegri. I rossoneri, stando alle parole di Nicolò Schira, incontreranno il Monaco (proprietario del cartellino) nella giornata di domani, offrendo 4 milioni di euro. Pellegri, Milan, acquisto (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)La buona riuscita della trattativa consentirebbe al Milan di girare in prestito secco il giovane calciatore al Torino. I granata gradirebbero l’innesto di un attaccante di prospetto come Pellegri, considerando anche la difficile situazione contrattuale di Andrea Belotti. POTREBBE INTERESSARTI: Focolaio Covid in Serie A: il match a rischio rinvio! Leggi su rompipallone (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilsembra intenzionato ad anticipare l’acquisto a titolo definitivo di Pietro Pellegri. I rossoneri, stando alle parole di Nicolò Schira, incontreranno il Monaco (proprietario del cartellino) nella giornata di domani, offrendo 4 milioni di euro. Pellegri,, acquisto (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)La buona riuscita della trattativa consentirebbe aldi girare in prestito secco il giovane calciatore al Torino. I granata gradirebbero l’innesto di un attaccante di prospetto come Pellegri, considerando anche la difficile situazione contrattuale di Andrea Belotti. POTREBBE INTERESSARTI: Focolaio Covid in Serie A: il match a rischio rinvio!

Advertising

Manuel97__ : @JeanMarie1899 Però rispetto ad un Gabbia, Viti dà la sensazione di avere più potenziale. Io lo prenderei e lascere… - mgs_milan : RT @OpenFactCheck: No! Nel pronto soccorso non segnano i vaccinati con doppia dose come No vax per gonfiare i numeri dei contrari al vaccin… - Manuel97__ : @Rinop74 @salda__ Gabbia è poca roba. E il fatto che facciano schifo pure Bakayoko, Krunic, Castillejo, Pellegri se… - Des862 : @MimmoAdinolfi Già lo scorso anno si leggeva di un Milan Ibra dipendente ma i dati dicevano altro (media punti simi… - IsmailiSelmir : Sono pronto a prendermi la merda ma TOMORI torna per il derby e ci fa pure vincere. Buon proseguimento. #Milan #InterMilan -