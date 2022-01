"Il green pass è scaduto". E l'hotel di Venezia respinge John Malkovich (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'attore americano, in Laguna per le riprese della serie Ripley, è stato costretto a trovare un alloggio privato dopo il rifiuto dell'hotel Danieli. Intanto sul set i contagi per il Covid si moltiplicano Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'attore americano, in Laguna per le riprese della serie Ripley, è stato costretto a trovare un alloggio privato dopo il rifiuto dell'Danieli. Intanto sul set i contagi per il Covid si moltiplicano

Advertising

borghi_claudio : Intanto come da purtroppo facile previsione con oggi spariscono i quotidiani cartelli da talk show che ci facevano… - GuidoDeMartini : CAPEZZONE: ???????? ???? Per 2 anni è stata costruita scientificamente una pazzia politica e mediatica in cui ognuno di n… - borghi_claudio : Il green pass funzionicchia. Guardando i grafici uno direbbe che stavamo andando bene quando, il 15 ottobre evident… - CordioliMirco : RT @Corriere: L’hotel Danieli, uno dei più famosi hotel di lusso di Venezia, ha rifiutato l’accesso alle stanze all’attore John Malkovich p… - ladymi_97 : @vics182 Come può una persona sana di mente poter sostenere questo Green pass?Ma cazzo ma vi svegliate o no? ?? Cioè… -