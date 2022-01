Gruppo Calenda: voto Aula contro termovalorizzatore colpisce città (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma – “Il Gruppo Calenda Sindaco ha votato a favore di due ordini del giorno che impegnavano il Sindaco a valutare l’aumento della capacità di termovalorizzazione per Roma e un nuovo modello di gestione in Ama. Sono ordini del giorno presentati dal Gruppo Lega Salvini Premier.” “Li abbiamo votati nell’interesse della città, confermando la coerenza del Gruppo Calenda Sindaco. Noi votiamo e voteremo nel merito delle proposte, senza guardare da dove le stesse provengano. Il voto della maggioranza esprime una preclusione ideologica contro questo tipo di impianti che, ricordiamo, sono presenti in tutte le grandi città d’Italia”. E’ quanto fa sapere il Gruppo Calenda Sindaco del Campidoglio. “Roma, a conti ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma – “IlSindaco ha votato a favore di due ordini del giorno che impegnavano il Sindaco a valutare l’aumento della capacità di termovalorizzazione per Roma e un nuovo modello di gestione in Ama. Sono ordini del giorno presentati dalLega Salvini Premier.” “Li abbiamo votati nell’interesse della, confermando la coerenza delSindaco. Noi votiamo e voteremo nel merito delle proposte, senza guardare da dove le stesse provengano. Ildella maggioranza esprime una preclusione ideologicaquesto tipo di impianti che, ricordiamo, sono presenti in tutte le grandid’Italia”. E’ quanto fa sapere ilSindaco del Campidoglio. “Roma, a conti ...

Advertising

giuseppeserra16 : @fattoquotidiano #calenda si mette nel gruppo per apparire meno deficiente, il famoso mal comune mezzo gaudio. - MariagraziaLeg5 : RT @erretti42: Belli i 5s che in nome dei valori originari che sarebbero stati traditi dal Movimento si trasferiscono nel partito si fa per… - ronzidante : RT @erretti42: Belli i 5s che in nome dei valori originari che sarebbero stati traditi dal Movimento si trasferiscono nel partito si fa per… - whilecromar : @edolisii Ti sei fatto una mini-Leopolda senza volere ??. E ogni volta che penso alla Leopolda mi viene in mente lui: - BasilioGiuseppe : RT @erretti42: Belli i 5s che in nome dei valori originari che sarebbero stati traditi dal Movimento si trasferiscono nel partito si fa per… -