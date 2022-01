Gf Vip, Alex Belli e Delia Duran smascherati a Pomeriggio 5: “Erano d’accordo” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sembra che Alex Belli e Delia Duran non vogliano smettere di far parlare di sé: fin dall’inizio della Grande Fratello Vip, infatti, l’attore ha fatto discutere a causa del suo avvicinamento a Soleil Sorge. Oggi i ruoli si sono invertiti: Belli è uscito dal reality mentre la moglie è tra i nuovi concorrenti. Ma le polemiche non si sono certo fermate, e sono sempre di più gli spettatori convinti che si tratti di una montatura. A Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha discusso a lungo della vicenda con i suoi ospiti, e questa volta sembra che la coppia sia stata definitivamente smascherata. Se, infatti, a novembre 2021 Delia Duran era stata ospite del salotto di Canale 5 per parlare del comportamento del marito all’interno della casa, il 18 gennaio 2022 Silvana ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sembra chenon vogliano smettere di far parlare di sé: fin dall’inizio della Grande Fratello Vip, infatti, l’attore ha fatto discutere a causa del suo avvicinamento a Soleil Sorge. Oggi i ruoli si sono invertiti:è uscito dal reality mentre la moglie è tra i nuovi concorrenti. Ma le polemiche non si sono certo fermate, e sono sempre di più gli spettatori convinti che si tratti di una montatura. A5 Barbara D’Urso ha discusso a lungo della vicenda con i suoi ospiti, e questa volta sembra che la coppia sia stata definitivamente smascherata. Se, infatti, a novembre 2021era stata ospite del salotto di Canale 5 per parlare del comportamento del marito all’interno della casa, il 18 gennaio 2022 Silvana ...

