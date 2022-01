Gaspard Ulliel, Xavier Dolan ricorda l'attore: "Stordito dalla tua dipartita" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Xavier Dolan ha ricordato Gaspard Ulliel, morto oggi all'età di 37 anni a causa di un incidente sugli sci; l'attore ha collaborato con il regista in È solo la fine del mondo. Xavier Dolan ha ricordato Gaspard Ulliel attraverso il suo profilo Instagram. Il regista, con cui il compianto attore ha collaborato in È solo la fine del mondo, si è definito "Stordito e prosciugato". Xavier Dolan ha scritto a proposito della dipartita di Gaspard Ulliel: "È incredibile, insensato e così doloroso anche solo pensare di scrivere queste parole. La tua risata tranquilla, il tuo occhio vigile. La tua ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 gennaio 2022)hato, morto oggi all'età di 37 anni a causa di un incidente sugli sci; l'ha collaborato con il regista in È solo la fine del mondo.hatoattraverso il suo profilo Instagram. Il regista, con cui il compiantoha collaborato in È solo la fine del mondo, si è definito "e prosciugato".ha scritto a proposito delladi: "È incredibile, insensato e così doloroso anche solo pensare di scrivere queste parole. La tua risata tranquilla, il tuo occhio vigile. La tua ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto in un incidente sugli sci l'attore francese Gaspard Ulliel, aveva 37 anni #ANSA - FranceenItalie : ''Gaspard Ulliel è cresciuto con il cinema e il cinema è cresciuto con lui. Si amavano perdutamente. Da oggi in poi… - ilpost : È morto a 37 anni l’attore francese Gaspard Ulliel - pbtdp258 : RT @SkyTG24: È morto l’attore francese Gaspard Ulliel, fatale l’incidente in sci. Aveva 37 anni - aryball0s : RT @pondgitsun3: Gaspard Ulliel l'ho conosciuto con Un long dimanche de fiançailles di Jean-Pierre Jeunet, quel film è di una dolcezza infi… -