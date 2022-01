Egitto-Sudan oggi, Coppa d’Africa 2022: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Terza ed ultima giornata nel Girone D che oggi mercoledì 19 gennaio alle ore 20.00, ci offrirà il match tra Egitto e Sudan. Questo raggruppamento è uno dei pochissimi ad aver espresso un verdetto già dopo le prime due giornate. Grazie a due vittorie in altrettante partite la Nigeria ha potuto strappare un pass per gli ottavi con un turno di anticipo, lasciando Egitto, Sudan e Guiea-Bissau a lottare per la qualificazione. L’Egitto del fenomeno Mohamed Salah parte chiaramente favorito in questa sfida, tanto per qualità e blasone, tanto per i precedenti tra le due nazionali, con l’ultimo scontro in cui i Faraoni si sono imposti per 5-0. Al Sudan serve una vera e propria impresa per strappare la vittoria che significherebbe con ogni probabilità ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Terza ed ultima giornata nel Girone D chemercoledì 19 gennaio alle ore 20.00, ci offrirà il match tra. Questo raggruppamento è uno dei pochissimi ad aver espresso un verdetto già dopo le prime due giornate. Grazie a due vittorie in altrettante partite la Nigeria ha potuto strappare un pass per gli ottavi con un turno di anticipo, lasciandoe Guiea-Bissau a lottare per la qualificazione. L’del fenomeno Mohamed Salah parte chiaramente favorito in questa sfida, tanto per qualità e blasone, tanto per i precedenti tra le due nazionali, con l’ultimo scontro in cui i Faraoni si sono imposti per 5-0. Alserve una vera e propria impresa per strappare la vittoria che significherebbe con ognità ...

