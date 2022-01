Diventa più semplice per i foreign fighters ottenere la cittadinanza ucraina (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lo scorso 20 dicembre, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato la legge approvata dal suo parlamento, la Rada, a proposito della semplificazione delle procedure di ottenimento della cittadinanza. Uno dei punti della legge riguarda gli stranieri e gli apolidi che agiscono sul territorio ucraino nell’ambito delle “operazioni anti-terrorismo” e delle “operazioni di forze congiunte” nel Donbass. Di fatto, oggi i foreign fighters (mercenari) che combattono per Kiev potranno più rapidamente Diventare cittadini ucraini, permettendo in questo modo a Zelensky di legalizzare la loro posizione e di aggirare così gli accordi di Minsk, che prevedono il ritiro dei combattenti stranieri dalle zone di conflitto. Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lo scorso 20 dicembre, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato la legge approvata dal suo parlamento, la Rada, a proposito della semplificazione delle procedure di ottenimento della. Uno dei punti della legge riguarda gli stranieri e gli apolidi che agiscono sul territorio ucraino nell’ambito delle “operazioni anti-terrorismo” e delle “operazioni di forze congiunte” nel Donbass. Di fatto, oggi i(mercenari) che combattono per Kiev potranno più rapidamentere cittadini ucraini, permettendo in questo modo a Zelensky di legalizzare la loro posizione e di aggirare così gli accordi di Minsk, che prevedono il ritiro dei combattenti stranieri dalle zone di conflitto.

Advertising

CarloCalenda : Dopo anni di polemiche inutili contro il TAP, con il gas alle stelle e la dipendenza dalla Russia che diventa ogni… - reportrai3 : C’è stato un signore che si è fatto venire un’idea: ha aggiunto alla calce viva del trattamento dei fanghi civili… - wushurabbit : Quando si accorgeranno che nell'aria ci sono più virus e batteri che molecole di ossigeno cosa faranno? Nuclearizze… - suzysolidor1900 : RT @Lisa90135765: Il New York Times scrive che l'Italia è un laboratorio mondiale in cui si sta cercando di capire che livello di controllo… - StrumentiP : #News Diventa più semplice per i foreign fighters ottenere la cittadinanza ucraina -

Ultime Notizie dalla rete : Diventa più Segni zodiacali: loro tradiscono praticamente sempre Diventa quindi importante capire quando dobbiamo drizzare orecchie e antenne, mantenendo alta la guardia. Sapete quali sono i segni più pericolosi dello Zodiaco? Ecco i 4 traditori .

Anticipazioni Una Vita, Genoveva trova Felipe e Tano: la decisione Mentre cerca di fare affari con Marcos, diventa sempre più amica di Aurelio e Natalia . In particolare, sceglie di rendere quest'ultima la sua pupilla . Fa in modo che il quartiere inizi ad accettare ...

Telefonia, la conciliazione con l'operatore diventa più inclusiva La Repubblica quindi importante capire quando dobbiamo drizzare orecchie e antenne, mantenendo alta la guardia. Sapete quali sono i segnipericolosi dello Zodiaco? Ecco i 4 traditori .Mentre cerca di fare affari con Marcos,sempreamica di Aurelio e Natalia . In particolare, sceglie di rendere quest'ultima la sua pupilla . Fa in modo che il quartiere inizi ad accettare ...