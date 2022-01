Covid, Johnson annuncia la revoca del green pass in Gran Bretagna. Via mascherine in classe per studenti e docenti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Presto nel Regno Unito non sarà più obbligatorio il lavoro da casa: come ha annunciato alla Camera dei Comuni il primo ministro Boris Johnson, a breve sarà tolto anche l'obbligo della mascherina in classe per studenti e insegnanti. Infine, non ci sarà più l'obbligo di avere una certificazione di avvenuto vaccino o guarigione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Presto nel Regno Unito non sarà più obbligatorio il lavoro da casa: come hato alla Camera dei Comuni il primo ministro Boris, a breve sarà tolto anche l'obbligo della mascherina inpere insegnanti. Infine, non ci sarà più l'obbligo di avere una certificazione di avvenuto vaccino o guarigione. L'articolo .

