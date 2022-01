Coppa Italia, il Sassuolo si regala la Juve ai quarti: col Cagliari una vittoria storica (Di mercoledì 19 gennaio 2022) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Sassuolo batte il Cagliari per 1-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia regalandosi ai quarti la sfida contro i detentori del titolo della Juventus. Dionisi opta per qualche cambio rispetto alla sconfitta in campionato contro il Verona, mentre è emergenza tra infortuni e Covid per Mazzarri che deve attingere anche dalla Primavera. I neroverdi mostrano un miglior approccio alla partita, ma è Dalbert di testa al 16? a sfiorare il vantaggio per i sardi. Scampato il pericolo, al 18? sul ribaltamento di fronte arriva il vantaggio dei padroni di casa con Harroui, al suo primo gol Italiano, bravo a girare in rete dall'interno dell'area un cross dalla sinistra di Rogerio. La partita si accende negli ultimi dieci minuti della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Ilbatte ilper 1-0 negli ottavi di finale dindosi aila sfida contro i detentori del titolo dellantus. Dionisi opta per qualche cambio rispetto alla sconfitta in campionato contro il Verona, mentre è emergenza tra infortuni e Covid per Mazzarri che deve attingere anche dalla Primavera. I neroverdi mostrano un miglior approccio alla partita, ma è Dalbert di testa al 16? a sfiorare il vantaggio per i sardi. Scampato il pericolo, al 18? sul ribaltamento di fronte arriva il vantaggio dei padroni di casa con Harroui, al suo primo golno, bravo a girare in rete dall'interno dell'area un cross dalla sinistra di Rogerio. La partita si accende negli ultimi dieci minuti della ...

