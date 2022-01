Copa del Rey 2021/2022: Real Sociedad ai quarti, Atletico Madrid battuto 2-0 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’Atletico Madrid esce di scena agli ottavi di finale della Copa del Rey 2021/2022: la Real Sociedad si impone 2-0. Alla Reale Arena, la squadra di Alguacil trova la rete del vantaggio nel primo tempo con Adnan Januzaj, ben servito da Zaldua (33?). Nella ripresa, i padroni di casa raddoppiano con il gol di Alexander Sorloth (47?) e sono poi bravi a difendere il punteggio. Mister Simeone prova a cambiare qualcosa, ma l’Atletico non riesce a cambiare marcia e deve dunque salutare la competizione. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’esce di scena agli ottavi di finale delladel Rey: lasi impone 2-0. Allae Arena, la squadra di Alguacil trova la rete del vantaggio nel primo tempo con Adnan Januzaj, ben servito da Zaldua (33?). Nella ripresa, i padroni di casa raddoppiano con il gol di Alexander Sorloth (47?) e sono poi bravi a difendere il punteggio. Mister Simeone prova a cambiare qualcosa, ma l’non riesce a cambiare marcia e deve dunque salutare la competizione. SportFace.

