Congo, arrestati i killer dell’ambasciatore Attanasio? Ecco cosa sappiamo (Video) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen – La polizia del Nord Kivu, provincia nell’est del Congo, ha annunciato di aver arrestato i presunti assassini dell’ambasciatore Luca Attanasio. Come tutti ricorderanno il 22 febbraio 2021, in un agguato contro un convoglio del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, oltre al diplomatico italiano furono uccisi il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Congolese Mustapha Milambo. Siamo dunque a una prima svolta nelle lunghe indagini? Non possiamo dirlo con certezza, perché né il governo del Congo né la Farnesina hanno confermato la cattura dei killer. Congo, i sei uomini accusati di aver attaccato il convoglio di Attanasio Le prime dichiarazioni sono state rilasciate da Aba Van Ang, comandante della polizia del Nord Kivu, che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen – La polizia del Nord Kivu, provincia nell’est del, ha annunciato di aver arrestato i presunti assassiniLuca. Come tutti ricorderanno il 22 febbraio 2021, in un agguato contro un convoglio del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, oltre al diplomatico italiano furono uccisi il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autistalese Mustapha Milambo. Siamo dunque a una prima svolta nelle lunghe indagini? Non possiamo dirlo con certezza, perché né il governo delné la Farnesina hanno confermato la cattura dei, i sei uomini accusati di aver attaccato il convoglio diLe prime dichiarazioni sono state rilasciate da Aba Van Ang, comandante della polizia del Nord Kivu, che ...

