Calciomercato Milan – Pellegri | ora riscatto e poi cessione al Torino

DiMarzio : .@acmilan, trattativa in corso con il #Monaco per il riscatto di #Pellegri: poi sarà prestito al @TorinoFC_1906 - DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan pensa a #Bailly del @ManUtd. Da #Casale a #Bremer: le strategie per il futuro - pisto_gol : Tra i 20 club UEFA che hanno speso di più sul calciomercato ci sono 3 italiane-Juventus Milan e Roma-10 inglesi, 3… - sportli26181512 : Milan, nuova pretendente a sorpresa per Castillejo: la posizione di Maldini e la formula: Il Milan sarà un sicuro p… - StefanoR77 : RT @cmdotcon: #Milan, quante polemiche per niente: è Rebic a fare fallo su Simone Bastoni. -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo L'attaccante ghanese dello Spezia, Emmanuel Gyasi ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Alla fine della partita cola San Siro ero stanchissimo , ma in certe situazioni nemmeno ti accorgi di aver finito le energie. Poi ho capito che poteva succedere qualcosa e ci ho creduto, così ho segnato il gol più ...... che ha consolidato il terzo posto, recuperando anche terreno nei confronti di Inter e. L'...Napoli, il Cagliari non cede per Nandez: ma occhio a un addio pesante Cristiano Giuntoli ©...Segnali positivi, questi li vede il tecnico in seconda Landucci. Il tecnico in panchina per l'assenza di Mister Allegri e' soddisfatto: "Sicuramente abbiamo fatto una bella partita, ...Commenta per primo Quella di domenica sera sarà una partita fondamentale per il Milan ma anche molto importante per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese non segna in campionato a San Siro da ben 4 ...