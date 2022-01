Australian Open 2022, Nadal doma Hanfmann e procede al terzo turno (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Rafael Nadal ha domato la volontà di sorprendere di Yannick Hanfmann, affermandosi per 6-2, 6-3, 6-4 e raggiungendo il terzo turno degli Australian Open 2022. Prova convincente e stato di forma sempre più Nadaliano per il fenomenale tennista maiorchino, arrivato alla seconda vittoria di fila sul cemento outdoor Australiano; dopo l’esordio vittorioso ai danni dell’ostico Marcos Giron, nuovo successo in tre parziali a Melbourne, palesando alti livelli di concentrazione. Strappo primordiale di Nadal tra sesto e ottavo gioco del primo set, per il 6-2 eloquente che ha contraddistinto l’epilogo del frangente stesso; Hanfmann ha tentato di limitare la furia dello spagnolo da fondocampo, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Rafaelhato la volontà di sorprendere di Yannick, affermandosi per 6-2, 6-3, 6-4 e raggiungendo ildegli. Prova convincente e stato di forma sempre piùiano per il fenomenale tennista maiorchino, arrivato alla seconda vittoria di fila sul cemento outdooro; dopo l’esordio vittorioso ai danni dell’ostico Marcos Giron, nuovo successo in tre parziali a Melbourne, palesando alti livelli di concentrazione. Strappo primordiale ditra sesto e ottavo gioco del primo set, per il 6-2 eloquente che ha contraddistinto l’epilogo del frangente stesso;ha tentato di limitare la furia dello spagnolo da fondocampo, ...

