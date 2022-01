Atalanta: Gasperini recupera Toloi e Maehle per la Lazio, Zapata e Gosens ancora ai box (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nella sfida contro l’Inter sono continuati i problemi di formazione per Gian Piero Gasperini. Tra infortuni e Covid il tecnico di Grugliasco ha dovuto schierare un undici iniziale ampiamente rimaneggiato. Erano addirittura sette i calciatori che non hanno potuto prendere parte al match, non andando nemmeno in panchina. Si tratta di Toloi, Maehle, Gosens, Zapata, Malinovskyi, Ilicic e Hateboer. Fino a quando durerà questa situazione di emergenza? In vista della difficile trasferta di sabato 22 gennaio a Roma i tifosi si chiedono chi potrà tornare a disposizione. Per la partita contro la Lazio la Dea potrebbe recuperare Toloi. Il difensore brasiliano, punto fermo della retroguardia nerazzurra, ha dovuto dare forfait nel big match dello scorso weekend, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nella sfida contro l’Inter sono continuati i problemi di formazione per Gian Piero. Tra infortuni e Covid il tecnico di Grugliasco ha dovuto schierare un undici iniziale ampiamente rimaneggiato. Erano addirittura sette i calciatori che non hanno potuto prendere parte al match, non andando nemmeno in panchina. Si tratta di, Malinovskyi, Ilicic e Hateboer. Fino a quando durerà questa situazione di emergenza? In vista della difficile trasferta di sabato 22 gennaio a Roma i tifosi si chiedono chi potrà tornare a disposizione. Per la partita contro lala Dea potrebbere. Il difensore brasiliano, punto fermo della retroguardia nerazzurra, ha dovuto dare forfait nel big match dello scorso weekend, ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Il @acmilan ha avuto una reazione tutto sommato composta in seguito all'errore dell'arbitro contro lo @acspezia . E… - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #VeronaAtalanta #Calciomercato Atalanta, Gasperini vacilla: sirene inglesi per Zapata ?? Scaric… - LukeFenek : RT @Paolo_Bargiggia: Il @acmilan ha avuto una reazione tutto sommato composta in seguito all'errore dell'arbitro contro lo @acspezia . E pe… - socorros_ad : RT @Paolo_Bargiggia: Il @acmilan ha avuto una reazione tutto sommato composta in seguito all'errore dell'arbitro contro lo @acspezia . E pe… - biondani : RT @Paolo_Bargiggia: Il @acmilan ha avuto una reazione tutto sommato composta in seguito all'errore dell'arbitro contro lo @acspezia . E pe… -