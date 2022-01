Antonella Mosetti e l’ex marito: dolcezze e stoccata affilata a Montano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Scambio di dolcezze tra Antonella Mosetti, 45 anni, e Alex Nuccetelli, 44. I due hanno vissuto una love story importante, lunga 8 anni e culminata con il matrimonio che si è celebrato nel 1995. All’epoca la showgirl romana aveva solo vent’anni. L’anno dopo le nozze, dalla relazione, nacque Asia, che con la madre ha partecipato Leggi su vitadavips.myblog (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Scambio ditra, 45 anni, e Alex Nuccetelli, 44. I due hanno vissuto una love story importante, lunga 8 anni e culminata con il matrimonio che si è celebrato nel 1995. All’epoca la showgirl romana aveva solo vent’anni. L’anno dopo le nozze, dalla relazione, nacque Asia, che con la madre ha partecipato

Advertising

ParliamoDiNews : Antonella Mosetti e l`ex marito: dolcezze e stoccata affilata a Montano #antonella #mosetti #marito #dolcezze… - VJimmyV : @bbqgrillfinger Aspetta sono cogliona pensavo fosse un dm temporaneo, forse con le storie non succede niente altrim… - Pessiolino : RT @__andy93_: Alexa play “circo” by Antonella Mosetti #jeru #jessvip #gfvip - __andy93_ : Alexa play “circo” by Antonella Mosetti #jeru #jessvip #gfvip - Vincenzinocoan2 : RT @dea_channel: buon pomeriggio con la divina Antonella Mosetti ???????????? -