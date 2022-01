Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: La Bloodline fa visita a Raw, questa volta Seth Rollins si fa sorprendere - - infoitcultura : WWE: Faccia a faccia tra vecchi amici, la Bloodline tenta l’imboscata ma Rollins è lesto e attento - TSOWrestling : Una giornata indimenticabile per la #Bloodline! #TSOW // #TSOS // #WWE - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Faccia a faccia tra vecchi amici, la Bloodline tenta l'imboscata ma Rollins è lesto e attento -… -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Bloodline

Zona Wrestling

SmackDown Tag Team Championship : The Usos (C) battono The New Day I fratelli Uso continuano il loro regno da campioni al termine di un match spettacolare. I due membri della "" si sono ......CHAMPION CONTRO CAMPIONE UNIVERSALE Il main event della serata per le Survivor Series 2021 sarà il match fra il campioneBig - E ed il campione Universale Roman Reigns . Il leader della...Roman Reigns sent a message to Seth Rollins as The Usos invaded Raw and took out his challenger less than two weeks before the WWE Royal Rumble. The Tribal Chief is set to defend the Universal Title ...Home; WWE News; wrestling; Roman Reigns e Seth Rollins sono stati protagonisti di un bel segmento nell’ultima puntata di SmackDown. Il secondo ha provocato il ‘Tribal Chief’ ...