Varedo | festino notturno in garage con droga | denunciati 3 minorenni

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 18 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I carabinieri della Compagnia di Desio sono intervenuti aper bloccare una festa abusiva notturna in uncondominiale e deferito 3, trovati in possesso di hashish e marijuana per uso personale. Il controllo è scattato nel cuore della notte a, quando dei residenti di un condominio hanno segnalato al 112 dei tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.