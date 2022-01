Vanessa, l'influencer campana trovata morta a 23 anni: un giro di amicizie pericolose, la pista delle ?trap house? (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con la sua avvenenza e le foto sexy aveva conquistato migliaia di followers tra Instagram e Ask. Una reginetta dei social che aspirava a palcoscenici più importanti. Ci provava in tutti i... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con la sua avvenenza e le foto sexy aveva conquistato migliaia di followers tra Instagram e Ask. Una reginetta dei social che aspirava a palcoscenici più importanti. Ci provava in tutti i...

fionnulo : RT @CGzibordi: gli idioti da mesi riportano questi morti improvvisi tra i giovani come 'MISTERO' MISTERO PER LA MORTE DI VANESSA BRUNO, L… - ACeschia : RT @CGzibordi: gli idioti da mesi riportano questi morti improvvisi tra i giovani come 'MISTERO' MISTERO PER LA MORTE DI VANESSA BRUNO, L… - CGzibordi : gli idioti da mesi riportano questi morti improvvisi tra i giovani come 'MISTERO' MISTERO PER LA MORTE DI VANESSA… - ParliamoDiNews : mistero per la morte di vanessa bruno, l’influencer italo-brasiliana trovata morta sul divano di... - Cronache… - AseroGiovanna : RT @CrisciGloria: -