Vaccino covid | Cacciari esplode a Cartabianca | “Informatevi | caz…” – Video

"Informatevi, caz… ! Tutti stanno cercando un altro Vaccino, perché non ha senso continuare a vaccinare con questo Vaccino". Massimo Cacciari sbotta con Emma Bonino e Bianca Berlinguer a Cartabianca mentre si discute di Vaccino. "Ci sono no vax intelligenti e stupidi: il Vaccino ha ridotto di 4-5 volte mortalità e terapie intensive. Ma questo Vaccino, secondo una letteratura scientifica infinita e sostenuta anche da leader come Bill Gates, ha un'efficacia che dura massimo 6 mesi. Continuare a vaccinarsi con questo sistema è assurdo, lo dicono Bill Gates e gli scienziati. Se poi il governo fa una legge e mi dice che devo vaccinarmi ogni mese perché questo è necessario affinché io viva, magari mi Vaccino ma lo mando a ...

