Ultima Fermata per Canale 5 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ultima Fermata Ultima Fermata, Canale 5. Inizialmente destinato a Italia1, possiamo confermarvi che il format, ideato e prodotto da Fascino, è passato alla rete ammiraglia dopo anni in cui è stato tenuto nel cassetto. C’è un però ed è legato all‘effettiva realizzazione del programma. Ultima Fermata è allo stato attuale ancora un progetto in lavorazione che come tale si farà solo se la casa di produzione, in accordo con Mediaset, ne sarà convinta. Nelle scorse settimane è stato registrato un numero zero, non ancora pronto. Il programma parlerà di sentimenti, occupandosi di coppie in crisi, senza ricorrere alla classica conduzione in studio. Il test si è avvalso di una semplice voce narrante. Ricordiamo che la primissima versione, destinata alla rete cadetta ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 19 gennaio 2022)5. Inizialmente destinato a Italia1, possiamo confermarvi che il format, ideato e prodotto da Fascino, è passato alla rete ammiraglia dopo anni in cui è stato tenuto nel cassetto. C’è un però ed è legato all‘effettiva realizzazione del programma.è allo stato attuale ancora un progetto in lavorazione che come tale si farà solo se la casa di produzione, in accordo con Mediaset, ne sarà convinta. Nelle scorse settimane è stato registrato un numero zero, non ancora pronto. Il programma parlerà di sentimenti, occupandosi di coppie in crisi, senza ricorrere alla classica conduzione in studio. Il test si è avvalso di una semplice voce narrante. Ricordiamo che la primissima versione, destinata alla rete cadetta ...

Ultima Fermata per Canale 5

