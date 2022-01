Tonga tagliata fuori dalle comunicazioni con il mondo esterno: si teme una possibile crisi umanitaria (Di martedì 18 gennaio 2022) L'eruzione vulcanica di sabato a Tonga, dopo ha innescato uno tsunami e ha reciso un cavo sottomarino, tagliando fuori il Paese dalle comunicazioni con il mondo esterno. Ora si teme il peggio: una ... Leggi su globalist (Di martedì 18 gennaio 2022) L'eruzione vulcanica di sabato a, dopo ha innescato uno tsunami e ha reciso un cavo sottomarino, tagliandoil Paesecon il. Ora siil peggio: una ...

mi_son_rotto : RT @attivitasolare: Tonga tagliata fuori dal resto del Mondo dopo la Massiccia Eruzione Vulcanica e lo Tsunami #Australia #eruzione https:/… - attivitasolare : Tonga tagliata fuori dal resto del Mondo dopo la Massiccia Eruzione Vulcanica e lo Tsunami #Australia #eruzione - BenFranceschini : RT @pelizza_simone: #Tonga: impossibile per ora sapere la portata dei danni provocati dallo #tsunami. L'isola e' praticamente tagliata fuor… - M_Monzani : RT @pelizza_simone: #Tonga: impossibile per ora sapere la portata dei danni provocati dallo #tsunami. L'isola e' praticamente tagliata fuor… - pelizza_simone : #Tonga: impossibile per ora sapere la portata dei danni provocati dallo #tsunami. L'isola e' praticamente tagliata… -