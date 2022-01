Strangolò l' amico 17enne | la ragazza contesa con Alì è indagata per favoreggiamento

(Di martedì 18 gennaio 2022) Latra Alì Kashim, di 21 anni, e Robert Trajkovic, di 17, è stataper il reato di. Le prime dichiarazioni rese da Letizia non avrebbero convinto del tutto gli ...

Advertising

RassegnaZampa : #Trieste, strangolò l’amico 17enne: i genitori di #AlìKashim scrivono a quelli della vittima. “Disponibili a donarv… - doctorhoover : RT @fattoquotidiano: Trieste, strangolò l’amico 17enne: i genitori di Alì Kashim scrivono a quelli della vittima. “Disponibili a donarvi la… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Trieste, strangolò l’amico 17enne: i genitori di Alì Kashim scrivono a quelli della vittima. “Disponibili a donarvi la… - ParliamoDiNews : Trieste, strangolò l`amico 17enne: i genitori di Alì Kashim scrivono a quelli della vittima. `Disponibili a donarvi… - lucafaccio : Trieste, strangolò l’amico 17enne: i genitori di Alì Kashim scrivono a quelli della vittima. “Disponibili a donarvi… -

Ultime Notizie dalla rete : Strangolò amico

La ragazza contesa tra Alì Kashim, di 21 anni, e Robert Trajkovic, di 17, è stata indagata per il reato di favoreggiamento. Le prime dichiarazioni rese da Letizia non avrebbero convinto del tutto gli ...Alì ha voluto regolare i conti con l', nel sottoscala del condominio. La lite è degenerata finchè Alì ha afferrato un cordino e ha strangolato Robert. Ha poi abbandonato il corpo in una nicchia ...