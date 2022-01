Serie A, la nuova classifica aggiornata dopo Udinese-Salernitana 3-0 a tavolino (Di martedì 18 gennaio 2022) La classifica di Serie A cambia a seguito della decisione del Giudice Sportivo di assegnare la sconfitta a tavolino alla Salernitana per non essersi presentata nel match contro l’Udinese. Vittoria per 3-0 quindi per i friulani, con i campani che ricevono anche un punto di penalizzazione. Ecco come è cambiata la classifica: INTER 50 MILAN 48 NAPOLI 46 ATALANTA 42 JUVENTUS 41 FIORENTINA 35 ROMA 35 LAZIO 35 TORINO 31 HELLAS VERONA 30 EMPOLI 29 SASSUOLO 28 BOLOGNA 27Udinese 23 SPEZIA 22 SAMPDORIA 20 VENEZIA 18 CAGLIARI 16 GENOA 12Salernitana 10 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) LadiA cambia a seguito della decisione del Giudice Sportivo di assegnare la sconfitta aallaper non essersi presentata nel match contro l’. Vittoria per 3-0 quindi per i friulani, con i campani che ricevono anche un punto di penalizzazione. Ecco come è cambiata la: INTER 50 MILAN 48 NAPOLI 46 ATALANTA 42 JUVENTUS 41 FIORENTINA 35 ROMA 35 LAZIO 35 TORINO 31 HELLAS VERONA 30 EMPOLI 29 SASSUOLO 28 BOLOGNA 2723 SPEZIA 22 SAMPDORIA 20 VENEZIA 18 CAGLIARI 16 GENOA 1210 SportFace.

Advertising

QuiMediaset_it : Al via #TwentySeven, nuovo canale tematico #Mediaset. La nuova rete è dedicata a film e serie tv internazionali ed… - NetflixIT : Ieri: abbiamo iniziato una nuova serie tv. Oggi: - SerieA : Serie A ?? - sportface2016 : #SerieA, la nuova classifica aggiornata dopo #Udinese-#Salernitana 3-0 a tavolino - CaterinaSacch15 : RT @assilemamore: Ho trovato la mia nuova serie preferita Gran Hotel España Me lo sono vista tutto in spagnolo ed è la vita anche perché… -