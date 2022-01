Sassuolo-Cagliari, c’è Serra al Var: poi verrà fermato (Di martedì 18 gennaio 2022) Marco Serra è designato al VAR in Sassuolo-Cagliari. L’arbitro, protagonista dell’errore (di cui si è scusato) nel corso di Milan-Spezia, non verrà dunque sospeso immediatamente. L’arbitro svolgerà regolarmente il ruolo che gli era stato già assegnato nelle designazioni di Coppa Italia, ma sarà fermato per il prossimo turno di campionato. Lo riporta gazzetta.it, sottolineando che dopo lo stop Serra ripartirà dalla Serie B. Queste le indicazioni che arrivano, al momento, dai vertici arbitrali. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Marcoè designato al VAR in. L’arbitro, protagonista dell’errore (di cui si è scusato) nel corso di Milan-Spezia, nondunque sospeso immediatamente. L’arbitro svolgerà regolarmente il ruolo che gli era stato già assegnato nelle designazioni di Coppa Italia, ma saràper il prossimo turno di campionato. Lo riporta gazzetta.it, sottolineando che dopo lo stopripartirà dalla Serie B. Queste le indicazioni che arrivano, al momento, dai vertici arbitrali. SportFace.

