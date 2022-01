Roma, Alberghi in crisi nera: «Migliaia di licenziamenti, un terzo delle strutture ha già chiuso» (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, è di nuovo emergenza nel settore turistico-Alberghiero. E’ questo l’allarme lanciato da Giuseppe Roscioli, presidente di FederAlberghi Roma e vicepresidente vicario di FederAlberghi, sulla situazione nella Capitale. «A Roma un terzo del totale degli Alberghi è chiuso. Siamo tornati ai livelli di occupazione di aprile 2020, siamo in un lockdown mascherato», ha detto ai microfoni de “L’imprenditore e gli altri” condotto dal fondatore dell’Unicusano Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv (canale 264 dtt). Roma, crisi profonda del settore Alberghiero: «Migliaia di licenziamenti» Roscioli si è soffermato sulla situazione del settore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 gennaio 2022), è di nuovo emergenza nel settore turistico-ero. E’ questo l’allarme lanciato da Giuseppe Roscioli, presidente di Federe vicepresidente vicario di Feder, sulla situazione nella Capitale. «Aundel totale degli. Siamo tornati ai livelli di occupazione di aprile 2020, siamo in un lockdown mascherato», ha detto ai microfoni de “L’imprenditore e gli altri” condotto dal fondatore dell’Unicusano Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv (canale 264 dtt).profonda del settoreero: «di» Roscioli si è soffermato sulla situazione del settore ...

