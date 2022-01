Recrowd diventa nuovo retro sponsor dello Spezia (Di martedì 18 gennaio 2022) Nuova partnership per lo Spezia made in USA. Il club spezzino ha annunciato una collaborazione con Recrowd, piattaforma di lending crowdfunding che opera nel settore del Real Estate. La piattaforma diventa Premium Partner e sarà il nuovo retro sponsor dello Spezia Calcio, presente sul retro delle maglie da gioco della prima squadra aquilotta. La partnership L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 18 gennaio 2022) Nuova partnership per lomade in USA. Il club spezzino ha annunciato una collaborazione con, piattaforma di lending crowdfunding che opera nel settore del Real Estate. La piattaformaPremium Partner e sarà ilCalcio, presente suldelle maglie da gioco della prima squadra aquilotta. La partnership L'articolo

Advertising

RobinHeed : RT @sportli26181512: #Marketing #Notizie Recrowd diventa nuovo retro sponsor dello Spezia: Nuova partnership per lo Spezia made in USA. Il… - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Recrowd diventa nuovo retro sponsor dello Spezia: Nuova partnership per lo Spezia made in USA.… - CalcioFinanza : #Recrowd diventa nuovo retro sponsor dello #Spezia -