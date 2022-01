Ranking ATP Jannik Sinner, punti guadagnati col 2° turno agli Australian Open e proiezioni di classifica (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo l’ATP Cup 2022 di tennis, Jannik Sinner era sceso al numero 11 della classifica mondiale nonostante avesse chiuso con tre vittorie in altrettanti match disputati: l’azzurro aveva assommato complessivamente 80 punti, ma lunedì 10 gennaio, con 3390 punti nel Ranking ATP, si piazzava all’11° posto, scavalcato dal canadese Felix Auger-Aliassime. L’azzurro però sapeva già che avrebbe giocato gli Australian Open da numero 10, in quanto lunedì 17 avrebbe scavalcato il polacco Hubert Hurkacz. Jannik Sinner, che agli Australian Open difendeva i 45 punti del secondo turno del 2020, dopo la vittoria odierna potrà approfittarne per ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo l’ATP Cup 2022 di tennis,era sceso al numero 11 dellamondiale nonostante avesse chiuso con tre vittorie in altrettanti match disputati: l’azzurro aveva assommato complessivamente 80, ma lunedì 10 gennaio, con 3390nelATP, si piazzava all’11° posto, scavalcato dal canadese Felix Auger-Aliassime. L’azzurro però sapeva già che avrebbe giocato glida numero 10, in quanto lunedì 17 avrebbe scavalcato il polacco Hubert Hurkacz., chedifendeva i 45del secondodel 2020, dopo la vittoria odierna potrà approfittarne per ...

Advertising

zanni_zanst : ...nel ATP real time ranking odierno Medvedev ha praticamente raggiunto Djokovic, Berrettini e' 6° davanti a Nadal,… - KeepTheRight1 : @RobotGufo @repubblica tutte balle.... sapevano benissimo che l'esenzione avuta non era valida per avere il visto.… - infoitsport : Ranking ATP, Lorenzo Sonego guadagna 3 posizioni col 2° turno agli Australian Open: è corsa alla top 20 - Adriana11100542 : RT @federtennis: Ranking #ATP #17gennaio: @janniksin recupera una posizione e ritorna in top 10. #Sonego sale un gradino, @fabiofogna qua… - federtennis : Ranking #ATP #17gennaio: @janniksin recupera una posizione e ritorna in top 10. #Sonego sale un gradino,… -