Quirinale o no, Berlusconi avrebbe vinto comunque. Anche stavolta (Di martedì 18 gennaio 2022) di Serena Verrecchia La scempiaggine stavolta è talmente indecente che potrebbe persino funzionare. Ma se Anche non fosse lui l'ultimo maratoneta a rimanere integro alla fine della corsa per il Colle, e se Anche il responso finale dovesse arridere – come è probabile – a qualcun altro, Silvio Berlusconi avrebbe comunque vinto. Mentre ci si arrovella alla ricerca di una scelta meno divisiva ("divisiva" è il vestito buono con cui si acchittano le moderne dichiarazioni politiche, sempre così attente a sfuggire da parole torbide come "criminale", "oscena", "immorale", "vergognosa"), mentre si raschia l'assortimento deprimente delle alternative meno traumatiche (praticamente tutte meno i fratelli Graviano), lui ha già scritto (riscritto) la Storia.

